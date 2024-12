Cosenza, maxi tamponamento sulla A2: due morti e otto feriti

Una donna di 39 anni e la figlia di 10 sono morte in un maxi-tamponamento accaduto stasera sull'Autostrada A2 del Mediterraneo tra Mormanno e Laino, nel Cosentino. Le vittime, originarie di Messina, erano dirette a Nord. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 11 automobili. Otto persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave ma, secondo quanto si è appreso, non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dove è avvenuto l'incidente stava piovendo.

Coinvolti anche un tir, un pullman e un furgone

Tra le vetture coinvolte nell'incidente, anche un autoarticolato, un pullman ed un furgone. L'autobus risulta coinvolto in modo lieve, per cui non si segnalano feriti gravi a bordo. L’intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre i feriti che venivano affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale nonché alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli. Sul posto anche la squadra del Comando di Potenza distaccamento di Lauria.