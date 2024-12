“Umarell” per sorvegliare i cantieri, Villasanta ingaggia i pensionati

L’idea arriva dal sindaco di Villasanta Lorenzo Galli, eletto a giugno con una lista civica nella coalizione di centrosinistra. Il progetto, ha detto il primo cittadino, non vuole ridicolizzare la figura degli umarell, anzi il contrario. “I nostri uffici - ha spiegato - soffrono di una carenza d’organico ormai fisiologica, specialmente nel settore lavori pubblici. Il mondo del lavoro privato offre condizioni migliori. Il poco personale che abbiamo a disposizione è assorbito da incombenze burocratiche e lavori da scrivania, tra bandi, concorsi e simili. Ma la mia esperienza nel mondo delle associazioni di volontariato, che è quello da cui provengo, mi ha insegnato che ci sono tante persone che, raggiunta la pensione, hanno molto tempo libero, se non vengono assorbite dalla famiglia per fare i nonni, e anche molta voglia di aiutare la comunità”.

Le regole

Ma ci sono delle regole che gli umarell professionisti devono rispettare. I volontari in primo luogo non devono interferire con le attività degli operai, né con azioni concrete né con commenti critici. “Non vogliamo degli sceriffi che vadano a dare disposizioni agli operai. Devono sorvegliare e, soprattutto, riferire in Comune”, ha spiegato il sindaco che ha poi commentato la tendenza a giudicare il lavoro altrui creando caos sui social: “A volte le critiche non hanno senso. Chi, per esempio, dice ‘tagliano l’erba e non passano a ritirarla’, senza accorgersi che i giardinieri stanno solo completando il lavoro in fondo alla via. Ne abbiamo parecchi di leoni da tastiera”.