Torino, bestemmia mentre gioca a PlayStation: vicina accoltella madre

E' successo in un palazzo di corso Cincinnato: una 60enne, infastidita dai rumori molesti, ha suonato il campanello dei vicini e poi ha tentato prima di colpire il figlio 30enne, ma la madre si è frapposta per proteggerlo restando ferita non gravemente all’avambraccio. La donna è stata denunciata a piede libero per lesioni