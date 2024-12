Femminicidio Scialdone, condannato all'ergastolo l'ex compagno

È stato condannato all’ergastolo Costantino Bonaiuti, l'uomo che il 13 gennaio del 2023 uccise con un colpo di pistola la sua ex, Martina Scialdone, all'esterno di un ristorante nella zona dell'Appio Latino, a Roma. A stabilire la sentenza è stata la Corte d'Assise della Capitale che ha giudicato l’imputato colpevole di omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione, del legame affettivo, i futili e abietti motivi oltre al reato di porto abusivo di arma. Dopo la sentenza la madre e il fratello di Martina Scialdone si sono abbracciati e hanno pianto. In aula presenti sia gli amici della vittima che i parenti dell'imputato. La Corte ha sostanzialmente accolto l'impianto accusatorio della Procura.

La vicenda

Martina Scialdone è stata uccisa il 13 gennaio dello scorso anno dal suo ex fidanzanto, Costantino Bonaiuti, al culmine di una lite nata dopo la decisione della vittima di interrompere la relazione con Bonaiuti e iniziare a frequentare un altro uomo. Il delitto avvenne davanti al fratello della vittima, arrivato sul posto perché preoccupato per la sorella. Bonaiuti è stato accusato anche di aver agito contro una persona a lui legata da relazione affettiva, oltre che dalla premeditazione, in particolare, come spiegato dalla pm nell'ultima udienza, “portando con sé l’arma sul luogo dell’appuntamento essendo consapevole della volontà di interrompere definitivamente la relazione controllandone gli spostamenti grazie all’installazione clandestina di un dispositivo gps collegandolo al suo cellulare”. L’uomo è accusato anche di porto illegale in luogo pubblico della pistola semiautomatica Glock che deteneva per uso sportivo.