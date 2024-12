"Ottieri, lo scrittore terso dalle intuizioni quasi profetiche"

Torna in libreria "La linea gotica", il taccuino di uno degli autori più riconoscibili del secondo Novecento italiano. Nella nuova puntata di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, Edoardo Albinati ne ripercorre la storia

La puntata di "Incipit" di questa settimana è dedicata a uno dei più rilevanti scrittori italiani del Novecento. Un autore riconoscibile, ma rimasto a lungo confinato nel perimetro dei cosiddetti scrittori minori. Quello scrittore si chiamava Ottiero Ottieri. A ricordarlo e a raccontarlo è un altro autore, Edoardo Albinati, che ha da poco firmato la postfazione alla nuova edizione di “La linea gotica” (pp. 304, euro 22), un diario pubblico che Ottieri tenne per dieci anni, dal 1948 al 1958.

In questa intervista Albinati si sofferma sul racconto della Milano del dopoguerra, sul valore quasi profetico di certe intuizioni (come quando, nel '57, intravide la fine della classe operaia) e sulla sua scrittura: "Tesa, arrischiata - nota Albinati - quasi sospesa come una passerella d’acciaio che attraversa un burrone".

