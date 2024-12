Pregliasco in ospedale: "Mi sono sentito male e sono caduto"

“Per ora sto bene via, vediamo come va". Così il virologo, ricoverato al San Raffaele di Milano. “Sono caduto in terra, mi sono sentito male ed eccomi qui. Purtroppo, a Natale penso di sapere dove sarò, vediamo", ha fatto sapere ancora l'esperto

"Sono al Pronto soccorso del San Raffaele, mi sono sentito male, ho avuto qualche piccolo guaio e sono ricoverato". A raccontare quanto successo nelle scorse ore, in collegamento con “Un Giorno da Pecora” in onda su Rai Radio1, è stato il virologo Fabrizio Pregliasco, che era stato contattato per discutere circa la possibile diffusione del Covid durante le feste e sulle pene del nuovo Codice della Strada. "Non vi preoccupate, ho risposto volentieri alla vostra chiamata, mi collego lo stesso tanto sono qui...", ha detto Pregliasco dal nosocomio milanese, rispondendo comunque alle domande dei conduttori del programma. “Per ora sto bene via, vediamo come va...", ha poi tranquillizzato il virologo, raccontando i dettagli di quanto successo. “Sono caduto in terra, mi sono sentito male ed eccomi qui. Purtroppo, a Natale penso di sapere dove sarò, vediamo", ha poi concluso Pregliasco.