Dal 30 marzo Easyjet baserà a Milano 5 nuovi aeromobili per un totale di 16 nuove rotte e 120 nuovi dipendenti. Gli aeroporti interessati sono Milano Linate e Roma Fiumicino, che si aggiungono a Malpensa e Napoli. L’Italia si aggiudica quindi il secondo posto nel mercato della compagnia britannica, solo dopo quello inglese. “Siamo entusiasti di scrivere un nuovo capitolo della storia di easyJet in Italia lanciando le nuove basi di Milano Linate e Roma Fiumicino” commenta Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia. "La nostra offerta - prosegue - continua ad arricchirsi e solo oggi abbiamo messo in vendita ben 27 nuove rotte da e per l'Italia, di cui 21 operate dalle nuove basi, molte delle quali sono novità assolute, aggiungendo oltre un milione e mezzo di posti per la prossima estate”. La compagnia britannica low cost si è appena aggiudicata gli slot presso gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino che Lufthansa e Ita Airways hanno dovuto cedere in accordo con la Commissione europea. L’accordo prevede che vengano utilizzati 3 aerei Ita Airways, con il logo della ex compagnia di bandiera italiana, sull’aeroporto milanese: “La nostra intenzione è di utilizzarli soltanto per una stagione quindi dal prossimo anno baseremo tutti aerei easyJet” ha dichiarato Lorenzo Lagorio.