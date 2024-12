Vicenza, incendio nella lavanderia dell'ospedale: interventi sospesi

L’incendio si è sviluppato, per cause ancora da chiarire, nel seminterrato dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il fumo ha invaso alcuni reparti, dove in parte è già ripresa la normale attività. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la direzione medica a scopo precauzionale ha spostato 91 pazienti in altre aree di degenza ascolta articolo

Un incendio si è sviluppato stamattina alle 9.30 nei locali della lavanderia dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il fumo che si è sprigionato ha invaso alcuni reparti, i pazienti sono stati evacuati in via precauzionale e l’attività delle sale operatorie è stata fermata. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Vicenza. L’incendio è stato spento e i locali sono sotto controllo.

L'incendio L'incendio è stato spento alle 10:30, dopo un'ora circa di operazioni. Non sono stati registrati feriti o intossicati, né tra i pazienti né tra il personale ospedaliero. Sono stati allertati e hanno operato la squadra antincendio dell'Azienda, i Vigili del Fuoco, gli agenti del Posto di Polizia e la Polizia Locale. Per la presenza del fumo, la Direzione Medica ha disposto lo spostamento in altre aree di degenza di 91 pazienti dei reparti di Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia e Urologia.

Nessun ferito o intossicato Le squadre dei vigili del fuoco, intervenute con un'autopompa, due autobotti e altri mezzi ausiliari per un totale di 16 operatori, sono riuscite tempestivamente a spegnere l'incendio che ha riguardato circa 300 metri quadrati dei locali, comunque delimitati. Le fiamme hanno interessato l'impianto di distribuzione delle divise e gran parte dell'abbigliamento depositato all'interno. Effettuate le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco per il controllo dei laboratori e locali evacuati, dove in parte sono già riprese le attività lavorative.

Sospese le visite negli ambulatori Secondo quanto si è appreso, sono stati 91 i pazienti sposati dai propri reparti in seguito al fumo dell'incendio sviluppatosi sotto l'ospedale vicentino. Sono state inoltre sospese le visite ambulatoriali programmate di alcune specialità, e le attività diagnostiche del Laboratorio Analisi e della Radiologia. Sospesa preventivamente l'attività del gruppo operatorio per gli interventi programmati non ancora iniziati, mentre quelli già in corso sono proseguiti regolarmente. E' stata comunque garantita l'attività operatoria d'urgenza.