Sciopero generale di venerdì 13 dicembre, i settori a rischio

L’agitazione indetta dall’Unione Sindacale di Base (Usb) durerà 24 ore, ad eccezione dei Vigili del Fuoco che incroceranno le braccia dalle 9 alle 13. Obiettivo della protesta per la sigla è "contrastare una politica che asseconda la deindustrializzazione e condanna alla turistificazione della penisola". Irritazione del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini che potrebbe ricorrere ad un secondo provvedimento di precettazione dopo quello per lo sciopero del 29 novembre

Il mese di dicembre 2024 si annuncia "caldo" sul fronte degli scioperi . A due settimane esatte dalla mobilitazione organizzata da Cgil e Uil, venerdì 13 dicembre è in programma uno sciopero generale proclamato dall'Unione Sindacale di Base (Usb). Come si legge nel sito dedicato del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, l'agitazione durerà 24 ore, ad eccezione dei Vigili del Fuoco che si fermeranno 4 ore, dalle 9 alle 13.

Sul fronte dei trasporti , per i pendolari si profila il rischio di un venerdì nero dovuto a cancellazioni o ritardi nelle corse. Per i lavoratori del settore ferroviario, l'astensione dal lavoro scatterà dalle 21:00 di giovedì 12 dicembre fino alle 20:59 di venerdì 13 . Disagi sono attesi anche per il trasporto pubblico locale (metropolitane, tram e bus) con modalità e fasce di garanzia diverse a seconda dei territori. A Milano e in Lombardia, per esempio, lo sciopero interesserà sia i lavoratori Trenord sia Atm . I taxi si fermeranno 24 ore dalle 00.01 alle 23:59 ma non è detto che tutte le auto bianche aderiranno alla protesta. Giornata di fermo è attesa anche per i lavoratori del trasporto marittimo . Per le isole maggiori la mobilitazione partirà un'ora prima delle partenze programmate, mentre per le isole minori lo sciopero sarà totale con il rischio di cancellazione nei collegamenti con località quali Capri, Ischia e le Eolie. Dallo stop sono esclusi gli addetti del settore aereo , incluso il personale Techno Sky.

Usb spiega in un comunicato che lo sciopero mira "a contrastare sul piano economico e del lavoro una politica che asseconda la deindustrializzazione e condanna alla turistificazione della penisola". E aggiunge: "È ora di convocare uno sciopero generale che coinvolga tutte le categorie del mondo del lavoro e metta in movimento anche il resto della società, perché le scelte che questo governo sta realizzando hanno delle ricadute pesanti non solo sul lavoro ma anche sulle condizioni di vita, sul sistema dei servizi e più in generale sulle libertà democratiche e sul rischio sempre più concreto di vederci coinvolti in una pericolosissima spirale di guerra".

Scuola, sanità

L'astensione dal lavoro interesserà inoltre i lavoratori della scuola ad eccezione del personale degli istituti di primo e secondo grado di Trento, Co.e.si e Asif di Pergine Valsugana, sempre in Trentino. La protesta tocca poi il comparto sanità con i sindacati sul piedi di guerra per i fondi stanziati nella Manovra finanziaria. "La Legge di bilancio per il 2025 sigla, in maniera definitiva, quanto il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e della salute collettiva non rappresentino una priorità del Governo Meloni ed evidenzia un’ulteriore diminuzione delle risorse destinate al Fondo Sanitario nazionale", si legge nel comunicato del sindacato che per venerdì 13 dicembre ha annunciato manifestazioni in piazza a Roma e a Milano.

Sciopero generale, Salvini: "Limitare al minimo i disagi"

In vista dello sciopero, "forte irritazione" è arrivata dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini che sottolinea la "coincidenza con il venerdì" e promette interventi per ridurre al minimo i disagi, pur garantendo il diritto a manifestare. Non è esclusa la possibilità di un provvedimento di precettazione per ridurre la durata dell'agitazione come già avvenuto in occasione dello sciopero del 29 novembre.

