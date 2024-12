Natale 2024, cosa fare a Verona: gli eventi in programma

Per visitare Verona, il consiglio è di tracciare un itinerario dei luoghi must della città ed esplorare il centro storico: le luci natalizie, la folla delle grandi occasioni, i mercatini di Natale e gli addobbi che rendono l’atmosfera, già magica durante tutto l’anno, veramente speciale ed indimenticabile.

Mercatini di Natale a Verona

I mercatini di Natale di Verona sono famosi in tutta Italia ed assolutamente da visitare per vivere a pieno lo spirito natalizio. Dal 15 novembre al 26 dicembre 2024 in via del Pallone ha luogo la 15ª edizione dei Mercatini di Natale a Verona 2024. Per chi viaggia con bambini si può ottenere il passaporto di Natale. Si tratta di un documento che si richiede al centro di informazioni turistiche di via delle Costa e che si può timbrare ogni volta che si visita un sito natalizio. Una volta terminato il tour, il passaporto timbrato si può scambiare per regali nei mercatini natalizi.

Mostra dei presepi dal mondo

La mostra “Presepi del mondo a Verona”, dal 23 novembre 2024 al 19 gennaio 2025 è all’Arena di Verona. Per questa esposizione, organizzata dalla Fondazione Verona per l’Arena, gli arcovoli dell’Arena ospiteranno più di 400 presepi ed opere d’arte ispirate al tema della Natività. Le opere, incastonate in una cornice estremamente suggestiva (dove risalta anche l’enorme Stella Cometa progettata da Rinaldo Olivieri), offrono al visitatore una panoramica sulla tradizione presepistica di tutto il mondo.

Stella cometa Arena di Verona

L’allestimento è realizzato con l’ausilio di effetti speciali, dando vita così a una mostra multisensoriale in cui giocano una parte importante la musica, la luce e le proiezioni. Sia la mostra, con i suoi più di 400 pezzi, che la Stella di Natale di Verona (attualmente la più grande archiscultura del mondo) sono nel Guinness dei Primati.