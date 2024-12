Emilia-Romagna, sciopero dei treni il 9 dicembre contro le aggressioni

Giornata nera quella di lunedì 9 dicembre in Emilia-Romagna. I sindacati confederali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa hanno proclamato uno sciopero del trasporto ferroviario nella regione della durata di 8 ore, “in conseguenza della violenta aggressione avvenuta ai danni del capotreno di Trenitalia Tper in servizio sul treno 2459 a Fidenza il 5 dicembre scorso, ennesimo evento di questo tipo avvenuto in Emilia-Romagna negli ultimi mesi”. L'astensione, che inizierà alle 9 e terminerà alle 16.59 del 9 dicembre, mira a “denunciare con forza le gravi e non più tollerabili condizioni di lavoro in termini di sicurezza (e aggressioni) per le lavoratrici e i lavoratori front line delle imprese di trasporto ferroviario", specificano le sigle sindacali.