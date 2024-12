Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 dicembre: la rassegna stampa

La crisi del governo in Francia è al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi: dopo soli tre mesi cade il governo Barnier ma Macron non molla e prepara il successore. In Italia 12 persone arrestate dalla Digos per terrorismo: programmavano anche di uccidere Giorgia Meloni. Un 2024 d’oro per Jannik Sinner: il campione del tennis celebrato a Milano