Morto Eugenio Borgna, uno dei protagonisti della psichiatria italiana

L'impegno civile e politico

Da sempre impegnato nell'attività politica e civile, negli anni '70 è stato anche sindaco e consigliere comunale a Borgomanero. Di sterminata cultura, Borgna, soprattutto dopo aver lasciato l'attività professionale, si era dedicato alla produzione di un gran numero di testi che, pur rigorosissimi dal punto di vista scientifico, avevano la capacità di tradurre per il grande pubblico i temi legati allo studio dell'interiorità, con una straordinaria capacità di scorgere la dimensione più ampia e profonda e soggettiva del disagio psichico. I suoi libri sono quasi sempre stati grandi successi di vendite. Gli ultimi tre in ordine di tempo, "Sull'amicizia", uscito nel 2022 per Raffaello Cortina Editore; "Mitezza", dello scorso anno, e il recentissimo "In ascolto del silenzio" entrambi usciti da Einaudi. Nel 2016 era stato proclamato Novarese dell'anno.