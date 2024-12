Acceso in piazza di Spagna l'albero di Natale firmato Bulgari. VIDEO

Bulgari illumina il Natale a Roma. L’albero a piazza di Spagna, le luminarie in via Condotti e sulla scala di Trinità dei Monti. Per il quarto anno consecutivo la maison si è occupata dell’illuminazione dell’albero che quest'anno è all’insegna della sostenibilità ambientale perché realizzato con materiale riciclato ed illuminato a led. Un’opera d’arte che trae ispirazione dall'iconico serpente della gioielleria del marchio. Un albero a forma di ellissi in plexiglass effetto-vetro che si sviluppa in verticale seguendo una spirale in ottone avvolta da una maglia metallica dorata. In cima una stella a otto punte, simbolo di equilibrio e ordine cosmico, simbolo di Bulgari di tutto il mondo. A basso impatto ambientale, l'albero consente un risparmio energetico sopra il 75%. Le decorazioni di via Condotti sono realizzate da 14.300 micro led a bassissimo consumo, e riproducono un arco con due spirali in alluminio e plexiglass dorate, con al centro la stella a otto punte.