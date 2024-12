Meteo, maltempo oggi al Centro e Sud Italia. Le previsioni

La perturbazione che investe la penisola parte dalle regioni centrali e si estende via via verso il meridione, dove precipitazioni più intense sono previste su Calabria e Sicilia. Clima più asciutto al Nord e temperature stazionarie

L’inverno irrompe al Centro e Sud Italia. A partire dalla giornata di oggi, martedì 3 dicembre, pioggia e neve arrivano sulle regioni centro-meridionali. Una perturbazione che investe la penisola porta con sé un graduale peggioramento del tempo con un cielo via via più coperto su gran parte delle regioni e precipitazioni che dalla Toscana scenderanno a carattere irregolare verso il resto del Centro e poi al Sud. Attese anche nevicate sugli Appennini sopra i 1600 metri in serata. Tempo più sereno e asciutto invece al Nord.