L'uomo l'ha abbandonata per strada ed è fuggito a bordo di una Bmw. E' avvenuto a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. I carabinieri lo stanno rintracciando

Dopo averla accoltellata, l'ha abbandonata per strada ed è fuggito a bordo di una Bmw. E' ancora ricercato a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, l'ex compagno di una donna che, ferita dall'uomo, è stata poi portata in ospedale.

I carabinieri proseguono le indagini per trovare l'aggressore