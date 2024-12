Tra pioggia e neve

Tra mercoledì 4 dicembre e giovedì 5 l’aria più fredda in arrivo formerà una vortice ciclonico che si posizionerà grossomodo al Sud. Il maltempo colpirà principalmente le regioni adriatiche centro meridionali, la Calabria e la Sicilia. Non mancheranno alcuni temporali o fasi piovose piuttosto forti, come anche la neve. I fiocchi scenderanno copiosi sugli Appennini sopra i 1.200 metri al Centro e quote ben più alte al Sud. Un altro vortice, stavolta in discesa direttamente dal circolo polare artico, piomberà sull’Italia, favorito dallo sbilanciamento dell’alta pressione verso l’Islanda. L’aria artica, come spesso accade in queste configurazioni, aggirerà la barriera alpina per entrare in parte dalla Porta della Bora (Alpi Giulie) e in parte dalla Valle del Rodano (Francia sudorientale). Si formerà così un ulteriore ciclone che sarà responsabile di un esteso peggioramento del tempo a partire dal Nord verso il Centro-Sud. Dato il previsto abbassamento delle temperature, la neve scenderà sulle Alpi a quote piuttosto basse.