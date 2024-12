Meteo: piogge al Sud, poi arriva la rimonta dell'Anticiclone

Il vortice ciclonico, che nelle ultime 24 ore ha attraversato le vicine terre dei Balcani per raggiungere le regioni meridionali del nostro Paese, si sta gradualmente spostando verso la Grecia. Nonostante ciò, continua a far affluire aria fredda moderata, che interesserà ancora buona parte dell'Italia. Nel frattempo, da ovest si fa strada un promontorio di alta pressione: partito dalla Penisola Iberica, ha già raggiunto la Francia e punta a estendersi ulteriormente verso il nostro territorio. La Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il maltempo su Calabria e Sicilia: in particolare per rischio idraulico su alcune zone della Sicilia, per rischio temporali in Calabria e per rischio idrogeologico in settori di entrambe le regioni. In generale anche la giornata di lunedì sull'Italia sarà caratterizzata ancora da freddo, neve e dalle precipitazioni.