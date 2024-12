Domenica ecologica a Roma: gli orari e la mappa

Orari, divieti e multe

Oggi, nella seconda domenica ecologica prevista dal Comune di Roma per la stagione autunno-inverno 2024-2025, dovranno fermarsi nella zona ZTL Fascia verde i veicoli a motore endotermico nelle fasce orarie 7,30-12,30 e 16,30-20,30. I veicoli interessati dal blocco e le categorie eventualmente derogate o esentate dai divieti, compresi eventuali cambiamenti di orari a seconda delle necessità, vengono comunicati tramite specifica ordinanza consultabile sul sito del Comune di Roma così come la mappa delle aree interessate dal provvedimento. Chi non rispetta il divieto rischia multe da 163 a 658 euro.

Le deroghe

Tra le deroghe del provvedimento rientrano i veicoli ibridi o elettrici, quelli alimentati a Gpl o metano di categoria da Euro 3 in poi, le auto benzina Euro 6. Via libera anche ai ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi da Euro 2 in poi, ai motoveicoli a 4 tempi Euro 3 e successivi, ai mezzi sharing e a quelli al servizio delle persone con disabilità.

Lo scopo dell'iniziativa

L'iniziativa è dell'assessorato all'Ambiente e vuole sensibilizzare i cittadini sul tema della sostenibilità ambientale, dell’educazione alimentare e sui progetti di solidarietà valorizzando le produzioni territoriali di qualità e a filiera corta. Proprio per questo, nella Capitale, oggi è possibile visitare i mercati contadini organizzati: se ne trovano in piazza Re di Roma, piazza della Balduina, Terrazza del Pincio-Villa Borghese, piazza Farnese e piazza Santa Maria Liberatrice. Oltre a quelle del 10 novembre e dell'1 dicembre, le altre domeniche ecologiche sono in calendario per il 26 gennaio 2025, il 16 febbraio 2025 e il 23 marzo 2025.