Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a dicembre 2024

Introduzione

Da Nord a Sud, ecco i bandi in scadenza nel corso di questo mese che riguardano posti di lavoro in diversi settori: dalle Province alle Forze Armate, dall'Istruzione alla Sanità. Tra i concorsi da segnalare c'è quello indetto dall’Agenzia delle Entrate per l'assunzione di 190 funzionari da impiegare in tutta Italia: il 19 dicembre 2024 scade il termine per le candidature.

Da segnalare inoltre i bandi della Guardia di Finanza per 1.634 allievi finanzieri (scadenza il 20 dicembre) e dell'Asl di Taranto per 97 infermieri e operatori sociosanitari e 25 dirigenti medici (scadenza l’8 dicembre).