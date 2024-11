Artigiano in Fiera 2024 a Milano, programma ed eventi da non perdere

Appuntamento attesissimo alla Fieramilano Rho. Numerose aziende ed espositori dall’Italia e dall’estero riuniti per vendere prodotti d’artigianato che rispecchiano diverse culture locali. L'ingresso è gratuito, ma è necessario registrarsi per ottenere un pass d'accesso. I minori di 14 anni non hanno bisogno di registrarsi, purché entrino con un adulto già munito di pass

L'Artigiano in Fiera 2024 è l'evento perfetto per chi cerca cosa fare a Milano a novembre. Si svolgerà dal 30 novembre all'8 dicembre, un periodo ideale anche per chi desidera fare acquisti natalizi unici e originali. Durante questi nove giorni, i visitatori avranno la possibilità di esplorare gli otto padiglioni della fiera, ognuno dedicato a diverse categorie di prodotti e culture. Inoltre, saranno presenti in fiera ben 27 ristoranti, per assaggiare i migliori prodotti del territorio.

Gli espositori

L’evento ospiterà una vasta gamma di espositori provenienti da tutto il mondo. Per l’edizione attuale si sono accreditati 2.800 espositori da 90 paesi, tutti uniti sotto lo slogan di quest’anno, ovvero “Essere Artigiano è una scelta di vita”. Gli espositori porteranno una varietà di prodotti che spaziano dall'abbigliamento e accessori alla casa e al design, fino a prodotti alimentari e di bellezza naturali. Sul sito della fiera è poi possibile trovare l’elenco completo di tutti gli artigiani già confermati e dei prodotti che venderanno divisi per categorie.

L'area bmibi

Inoltre, sarà anche prevista un’area bambini, ovvero Leolandia in fiera, aperta dalle 12 alle 18 durante i giorni della fiera. Sono previsti poi anche numerosi spettacoli ed eventi di intrattenimento, il cui calendario completo è sempre disponibile sul sito ufficiale.