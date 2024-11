Aeroporto Canova di Treviso, aereo turistico fuori pista: scalo chiuso

Un aereo da turismo è uscito di pista all'aeroporto Canova di Treviso. Non risultano persone ferite. A bordo c’erano 4 passeggeri e il comandante. La causa dell'incidente, riferisce La Tribuna di Treviso potrebbe essere legata ad un malfunzionamento dell’aeromobile. I voli in arrivo nel capoluogo della provincia di Treviso sono stati dirottati al più vicino scalo di Venezia, il Marco Polo.

Aeroporto temporaneamente chiuso

Aer Tre, la società di gestione dell’aeroporto di Treviso, informa che lo scalo è temporaneamente chiuso a seguito di un’uscita di pista di un aeromobile da turismo. A seguito dell'incidente avvenuto questa mattina, i voli previsti in arrivo sono dirottati su altri scali. Mentre i voli in partenza restano in attesa fino al completamento delle verifiche necessarie.