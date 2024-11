Palermo in rosa, contro la violenza sulle donne

Un fiume colorato in tutte le tonalità del rosa attraverserà le strade del centro di Palermo domenica 24 novembre, alla vigilia della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Tante le associazioni che hanno aderito ad una corsa non agonistica e aperta a tutti

Si può correre, si può camminare, si può urlare, tutti insieme, il no alla violenza di genere, nella sesta edizione della "Palermo in rosa". Saranno tre chilometri e mezzo "a passo libero", lungo il percorso chiuso al traffico delle auto per le vie del centro intorno al Teatro Politeama. Una manifestazione ludico-motoria a cui chiunque può partecipare, adulti e bambini, organizzata dall'associazione Now Team Asd per informare e sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza sulle donne, dei femminicidi, della disparità di genere e della salute delle donne. Una corsa non agonistica e simbolica che intende “dipingere Palermo di rosa”.

Quest’anno la data anticipa di un giorno la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall'Onu nel 1999, in ricordo delle tre sorelle Mirabal, deportate, violentate e uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana.

Aperta a tutti, massima espressione di inclusività e di apertura sociale, senza limiti di età e soprattutto di genere, l'evento ha come testimonial l'attrice Roberta Procida e l’influencer Sara Priolo, entrambe palermitane, con il patrocinio dell'Assessorato della Famiglia e alle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, Assessorato al Turismo e Sport del Comune di Palermo. Università degli Studi UniPa, Fondazione HEAL, Confcommercio Palermo.

Prima della partenza tante attività animeranno la piazza, tra lezioni di yoga, il concerto di Alessandra Salerno, spettacoli di arti circensi a cura del "Circ'Opificio" e poi incontri e dibattiti ricordando Marisa Leo, la giovane mamma uccisa dal suo ex compagno a Marsala nell'estate del 2023.

C'è tempo per iscriversi fino alle 9 di domenica mattina, sul sito www.palermoinrosa.it o nel gazebo allestito in Piazza Castelnuovo.