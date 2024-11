Migliaia di Gratta e Vinci galleggiano nel canale. Cosa è successo

I tagliandi sono finiti nel canale Muzza, nel Lodigiano. La prima ipotesi è che siano caduti in acqua a causa di un camion che si è rovesciato. Il sindaco: “Non prendeteli, è reato”. Indagini in corso

Gratta e Vinci galleggianti nel canale Muzza, nel Lodigiano. A Cornegliano Laudense chi passeggiava lungo il corso d’acqua si è imbattuto in migliaia di tagliandi finiti nel corso d’acqua per un motivo ancora da chiarire. Lo strano ritrovamento è subito stato segnalato alle autorità e alle amministrazioni dei comuni di interesse che si sono adoperati per accertare la dinamica del curioso ritrovamento e recuperare più Gratta e Vinci possibile.

Stando alle informazioni locali, pare che alcune persone abbiano provato a prendere alcuni tagliandi per poi tentare la fortuna. Così facendo, però, si rischia di incorrere in reato. Il primo cittadino di Cornegliano Laudense, Stefano Iachetti, ha affatto fatto sapere che si tratterebbe di appropriazione indebita, un reato facilmente individuabile dato che ogni tagliando è contraddistinto da un numero di serie. Iachetti ha quindi invitato i cittadini a consegnare eventuali pacchi presi dal canale alla polizia di Lodi.

Le indagini

Le forze dell’ordine sono al lavoro per capire come migliaia di Gratta e Vinci possano essere finiti nel Muzza. Potrebbero essere il bottino di un furto poi perso o gettato via per qualche motivo. Secondo gli investigatori, però, l’ipotesi più probabile e sostenuta anche dal sindaco Iachetti è che un camion possa essersi rovesciato perdendo il carico.