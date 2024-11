Violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 16 anni: due arresti

Le indagini

La vicenda risale alla scorso agosto, quando la vittima ha chiamato i soccorsi dopo essere stata scaricata in strada, denuncinado di aver subito rapporti sessuali non consenzienti poco prima con due sconosciuti. Le successive visite in ospedale hanno confermato le violenze con una prognosi per la vittima di 30 giorni. I carabinieri hanno analizzato le telecamere di sicurezza e comparato poi i campioni di dna che hanno portato ai due. Il 18enne è stato quindi ristretto nella casa circondariale di Pesaro mentre il minore è stato trasferito nell'Istituto penale per minorenni di Bologna, in attesa degli interrogatori per la convalida delle misure.