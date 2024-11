Meteo, allerta rossa in Sicilia e scuole chiuse. Le previsioni

L'allerta è stata diramata dal Dipartimento regionale della Protezione civile e interessa la costa Ionica dell’isola, tra Messina e Catania. Per quanto riguarda, invece, il resto dell’isola l’allerta è arancione, ad eccezione della costa Tirrenica tra Messina e Palermo, dove l’allerta resta gialla. Sulla base di questa situazione è stata decisa la chiusura delle scuole, per la giornata di oggi, a Catania e Messina e in diversi comuni delle due province. Scuole chiuse anche ad Agrigento

Il maltempo sta flagellando in queste ore il Sud Italia. A confermarlo l’allerta rossa per condizioni meteo avverse che è stata emessa per la giornata di oggi, 12 novembre, dal Dipartimento regionale della Protezione civile e che interessa la costa Ionica dell’isola, tra Messina e Catania. Per quanto riguarda, invece, il resto dell’isola l’allerta è arancione, ad eccezione della costa Tirrenica tra Messina e Palermo, dove l’allerta resta gialla. Sulla base di questa situazione è stata decisa la chiusura delle scuole, per la giornata di oggi, a Catania e Messina e in diversi comuni delle due province. Scuole chiuse anche ad Agrigento. Nella regione, secondo il bollettino della Protezione civile locale, sono previste "precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, assumendo localmente anche carattere di persistenza sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Per il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, l'allerta temporali varia tra l'arancione e il giallo.

I disagi sulle linee ferroviarie in Sicilia

Visto il contesto, sono numerose le cancellazioni di corse ferroviarie in Sicilia a causa proprio dell'allerta rossa per il maltempo in gran parte dell'isola. Resteranno chiuse, ha riferito la Regione, le linee Catania-Caltagirone e Palermo-Caltanissetta Xirbi-Dittaino. Nel Trapanese, cancellati i primi treni della giornata per consentire una perlustrazione della linea. Sulla tratta Messina-Catania sono previste cancellazioni lungo la Catania-Taormina/Alcantara/Giarre e nei collegamenti Messina-Giampilieri. "Raccomando cautela per chi anche stamattina si muove per raggiungere destinazioni scolastiche o di lavoro - ha riferito l'assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò - e di uscire di casa soltanto per necessità. Il sistema della Protezione civile regionale e le altre strutture regionali saranno impegnati nell'assistenza della cittadinanza per le condizioni meteorologiche severe che si preannunciano per la giornata di oggi", ha spiegato.

Le previsioni per i prossimi giorni sull'Italia

Per quanto riguarda il resto delle previsioni, come conferma anche l’esperto Lorenzo Tedici, un vortice nel Mar Tirreno conferma l’instabilità presente al Sud mentre il ciclone che aveva portato la neve sulle alpi occidentali si sta dirigendo verso la Spagna dove potrà contribuire a fenomeni intensi anche nella zona, già colpita dal maltempo, di Valencia. In queste ore, comunque, nel nostro Paese il Centro-Nord sarà soleggiato salvo qualche addensamento in più tra basso Lazio, Abruzzo e Molise. Temperature “frizzanti al mattino”, come quelle previste a Roma nei prossimi giorni (3 gradi) con un contesto previsto comunque soleggiato. Al Sud, come detto, servono gli ombrelli in particolare in Sicilia, Calabria e Campania ma anche su Basilicata e Puglia. Nella giornata di giovedì ci si aspetta ancora maltempo nell’area del Sud peninsulare mentre dovrebbe migliorare sulle Isole maggiori. Il prossimo fine settimana, spiega Tedici, “sarà buono con un venerdì soleggiato su tutta l’Italia, con un po’ di freddo al Nord”. Un parziale peggioramento è atteso, però, dalla giornata di domenica a partire dalla Liguria.

