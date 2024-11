Sciopero trasporti, da Nord a Sud inizia lo stop di 24 ore. LIVE

Si profila un venerdì nero per i viaggiatori lungo le linee di bus, tram e metro: è stato infatti indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 24 ore per la giornata di oggi, venerdì 8 novembre. Garantito solo il 30% del personale viaggiante e i servizi assolutamente indispensabili per gli utenti, come gli scuolabus e i collegamenti con porti e aeroporti, oltre al trasporto dei disabili, mentre non ci saranno le tradizionali fasce di garanzia. LEGGI QUI