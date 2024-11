Morto Enrico Citterio, l'imprenditore dei salumi aveva 99 anni

Cecchetti (Lega): "Piangiamo un grande imprenditore"

"Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa, di cui abbiamo avuto notizia solo qualche giorno dopo per volere della famiglia, di Enrico Cittero, l’imprenditore di successo che ha esportato i suoi omonimi salumi in America, che li ha fatti conoscere e apprezzare oltre oceano, facendo girare il nome di Rho in tutto il mondo". Questo il pensiero di Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega Lombarda. "Citterio era un uomo che amava la sua terra, che ha costruito la sua straordinaria avventura imprenditoriale e commerciale, partendo dalle proprie radici, dal proprio territorio. Piangiamo un grande imprenditore che con il proprio lavoro ha valorizzato anche la città di Rho, portando lavoro e benessere: per questo mi sto attivando, anche con la sezione locale della Lega, per fare in modo che a Rho venga ricordato per sempre, intitolandogli una strada, una piazza, oppure con un monumento", ha aggiunto. "Mi attiverò anche con i nostri consiglieri regionali per fare in modo che anche la Regione Lombardia lo ricordi come merita, come il grande imprenditore, innovatore e visionario, che è stato", ha poi concluso.