La figlia di Mancini rivela di avere malformazione al volto

Un mese fa è uscito il primo romanzo di Camilla Mancini, 27 anni, figlia di Roberto, ex c.t. dell’Italia che ha recentemente concluso il suo incarico in Arabia Saudita. Il libro, che Camilla ha definito come un "nuovo capitolo" e una vera "rinascita" per la sua vita, s’intitola *Sei una farfalla*. Dall' 8 ottobre, Camilla è ufficialmente anche una scrittrice.

Nel romanzo, la protagonista Celeste affronta temi complessi come il bullismo, un’esperienza che Camilla stessa ha conosciuto da bambina. "Ho condiviso la mia esperienza non per pubblicità, come qualcuno ha insinuato, ma per tendere una mano a chi soffre ancora e dare forza a chi ha vissuto il mio stesso dolore" — ha spiegato Camilla in una storia su Instagram. Ha poi aggiunto: "Il bullismo è una piaga sociale che lascia cicatrici profonde, e ancora oggi ci sono giovani che arrivano a togliersi la vita a causa dei bulli. Grazie di cuore per l’affetto che mi state dimostrando: è un dono prezioso e inaspettato che custodisco con gratitudine."