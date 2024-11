Dda Catanzaro, blitz contro cosche di 'ndrangheta: 59 arresti

I carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro, con il coordinamento della Dda, hanno eseguito un provvedimento cautelare emesso dal gip del capoluogo calabrese, su richiesta della procura, nei confronti di 59 indagati (50 in carcere, 9 agli arresti domiciliari), per le ipotesi di reato, a vario titolo, di associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, anche aggravata dalle modalità e finalità mafiose, nonché per altri numerosi delitti, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Ulteriori dettagli verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10,30 presso la procura di Catanzaro.