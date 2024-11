Uffizi chiusi, lavoratori in sciopero chiedono garanzie

Il portone di uno dei musei più importanti al mondo chiuso per sciopero. La protesta è degli addetti dei Servizi Museali, riuniti in presidio in Piazza della Signoria a Firenze. Chiedono garanzie per la piena continuità lavorativa, retributiva e contrattuale visto il prossimo cambio di concessione. Nella miniera d’oro del turismo culturale, prossima sede del G7, la lotta di 200 lavoratori per “difendere la paga di 10 euro l’ora”.

È mattina e all’ingresso delle Gallerie degli Uffizi uno scarno comunicato avvisa della possibilità dello sciopero del personale non ministeriale delle biglietterie, controllo accessi e servizi aggiuntivi. Il messaggio viene tradotto anche in inglese e i turisti lo fotografano come se fosse un’opera d’arte. Il museo riapre alle 13 30. Come da servizio pubblico essenziale, i lavoratori devono garantire comunque l’apertura al 50% dell’orario degli uffici. “Siamo essenziali solo quando fa comodo “commenta amaro Riccardo Pollastri della Rsu. I sindacati denunciano uno “scaricabarile” fra l'ente appaltante e il nuovo aggiudicatario al quale era stato chiesto un impegno a garanzia dei 200 lavoratori attualmente in Opera Laboratori. In risposta alle preoccupazioni sollevate dai lavoratori il nuovo gestore Coopculture, contattato da Skytg24, spiega di "non aver sottoscritto ancora il contratto per le pendenze al Tar della Toscana delle istanze di sospensione promosse con il ricorso da parte degli altri operatori economici". Il concessionario entrante, che ha una presenza diffusa nei musei e nelle aree archeologiche del paese, ribadisce l’impegno a garantire la piena continuità lavorativa, contributiva e contrattuale per gli addetti che saranno impiegati nella nuova concessione e confida in una serena fase di transizione.