Previsioni meteo, ancora caldo anomalo ma correnti fredde in arrivo: ecco dove

Per avere un’idea delle variazioni in arrivo, possiamo confrontare le temperature massime attuali con quelle attese per giovedì 7 novembre:

Nord : da valori massimi intorno ai 17-18°C si passerà a 12-13°C nelle città come Milano e Bologna, dove la nebbia potrebbe ridurre l'irraggiamento solare.

: da valori massimi intorno ai 17-18°C si passerà a 12-13°C nelle città come Milano e Bologna, dove la nebbia potrebbe ridurre l'irraggiamento solare. Centro : a Firenze e Roma le massime attuali di 22-23°C scenderanno a circa 18-20°C.

: a Firenze e Roma le massime attuali di 22-23°C scenderanno a circa 18-20°C. Sud: le temperature massime, che hanno raggiunto i 25°C il 2 novembre, caleranno a valori più vicini ai 19-21°C.

Sebbene le giornate resteranno in parte più calde della media stagionale, il clima sembra destinato a trovare un equilibrio più vicino al calendario autunnale nelle prossime settimane