Caserta, scomparsa coppia di sposi a Cesa: l'appello del sindaco

Pietro Montanino e Maria Zaccaria sono scomparsi pochi giorni dopo le nozze. Secondo quanto riferito dai carabinieri che hanno ricevuto la denuncia di scomparsa, i due, originari di Cesa, avrebbero portato i due figli dai nonni per poi recarsi a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, alla ricerca di un'abitazione. Di loro non si hanno più notizie dal 29 ottobre