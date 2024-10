Anfore d'epoca romana ritrovate al largo di Siracusa

Avvistate ad una profondità di 70 metri, a circa 3 miglia dalla costa, tra Marina di Noto e Vendicari, risalgono al periodo compreso tra il primo secolo a.C. e il primo secolo d. C. Per l'assessore regionale ai Beni culturali Scarpinato è una scoperta preziosa per ricostruire le rotte commerciali delle antiche navi nel Mediterraneo.