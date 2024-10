Varese, 46enne ucciso a colpi di pistola in centro a Saronno

Omicidio in provincia di Varese, dove ieri sera intorno alle 21 i Carabinieri della Compagnia di Saronno sono intervenuti e per una violenta aggressione: un uomo è stato colpito da due colpi di pistola al torace. Nonostante l’intervento del personale sanitario del 118, la vittima, un 46enne senza fissa dimora di origini ucraine, è deceduta sul posto. Il tragico evento sarebbe scaturito da un alterco per futili motivi con un altro cittadino, anche lui straniero, che si è poi dato alla fuga.

Indagini in corso

I residenti nella vicina casa di corte hanno sentito gli spari e hanno chiamato il 112. Nessuno ha però assistito al delitto o ha visto l'assassino. "Adesso abbiamo paura a tornare a casa", spiega chi vive nella zona. I carabinieri di Saronno e del nucleo investigativo di Varese avrebbero già un'ipotesi concreta sull'identità dell'assassino. Sul caso stanno indagando i Carabinieri di Saronno e del Nucleo Investigativo di Varese, sotto il coordinamento della Procura di Busto Arsizio.