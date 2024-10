Addio a Massimo Donadon, genio della derattizzazione: aveva 91 anni

Aveva fondato la Mayer Braun, specializzata in esce su misura per i roditori. Ha lavorato per le metropoli di tutto il mondo, da New York a Londra

Massimo Donadon, trevigiano, titolare della Mayer Braun Deutschland di Carbonera specializzata nella derattizzazione, è morto all'età di 91 anni. Conosciuto con il soprannome di "El sorzòn", aveva studiato veterinaria da giovane prima di mettersi in proprio dando vita a un vero e proprio impero della lotta ai ratti. L'azienda da lui fondata è specializzata nella produzione di esche "su misura" per i topi. Si tratta, come si legge sul sito, di esche diversificate, aromatizzate con i cibi più usati dall’uomo nei diversi territori. Da Londra a New York, da Tokyo a Dubai, le maggiori metropoli sono derattizzate grazie a queste esche.

Zaia: "Simbolo imprenditoria veneta"

“Ci lascia un simbolo dell’imprenditoria veneta, cresciuta grazie all’ingegno e arrivata in tutto il mondo, mantenendo però salde le radici nella nostra terra”, ha affermato il presidente della regione Luca Zaia. “Nel settore era un’autorità, tanto da esser stato chiamato anche a New York nel 1997 e da lì in tutto il mondo – prosegue Zaia -. Sua l’idea geniale di adattare le esche all’alimentazione e al luogo in cui proliferavano i roditori, rendendole efficaci ben oltre il prodotto chimico fino ad allora in uso. Donadon ha portato ovunque la capacità imprenditoriale della nostra terra, con uno stile speciale, elegante, competente, realmente veneto. Le mie condoglianze alla moglie Cristine, al figlio Massimo e a tutti coloro che nei decenni lo hanno apprezzato e stimato”.