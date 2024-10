Halloween 2024, cosa fare a Genova: gli eventi da non perdere

Il capoluogo ligure celebra anche quest’anno il Dia de los Muertos, la “festa dei morti” nata in Messico oltre tremila anni fa. Questa ricorrenza che nell’ultimo quinquennio sta prendendo sempre più piede, in Italia come in Europa, sarà raccontata attraverso vari appuntamenti per grandi e piccini

Giovedì 31 ottobre ore 18.00 i bambini saranno coinvolti in un viaggio mostruoso alla ricerca di mostri, streghette e animali nascosti fra le collezioni del Capitano D’Albertis, per conquistare i loro dolcetti. Si invitano i ragazzi a partecipare mascherati, per popolare il Castello di maghi e streghette, pipistrelli e vampirette! Per chi lo volesse, dalle 16 presso il Bistrot del museo è possibile prenotare e ritirare una box con tanti gustosi e paurosi manicaretti a tema Halloween (costo 6 €, prenotazioni entro il 27 ottobre). Per i genitori dalle 17:00 possibilità di gustare un aperitivo mostruoso presso il Bistrot del Castello (costo 15 €).

È in arrivo la notte più spaventosa dell’anno che sta diventando negli anni un appuntamento sempre più atteso da grandi e piccini. Vediamo nel dettaglio gli appuntamenti “mostruosi” pensati per rendere omaggio alla festa di Halloween a Genova:

MOG Mercato Orientale Genova

Fedele alla sua vocazione cosmopolita, il MOG celebra anche quest’anno il Dia de los Muertos, la “festa dei morti” nata in Messico oltre tremila anni fa. Questa ricorrenza che nell’ultimo quinquennio sta prendendo sempre più piede, in Italia come in Europa, sarà raccontata attraverso vari appuntamenti per grandi e piccini. Da segnalare il laboratorio creativo a tema di sabato 26 ottobre (dalle ore 14 alle ore 17) a cura de Il Sogno di Tommi. Il laboratorio è gratuito ed è per tutti i bimbi tra i 3 e i 10 anni.

La Famiglia Addams 2 il caso irrisolto – spettacolo teatrale



Il 31 ottobre ore 19:00 e ore 21:00 doppio spettacolo presso Teatro Garage con uno spettacolo interattivo per i più piccoli che diverte e coinvolge anche mamme papà, nonni zii ecc. con la Compagnia Liberitutti. I personaggi della famiglia Addams saranno protagonisti di un vero e proprio giallo. Tutti i partecipanti sono invitati a dare il proprio contributo per far procedere la storia e risolvere così il mistero. Venite a teatro rigorosamente in maschera, divertimento assicurato!

Halloween alla Lanterna!

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova continua le sue attività con giornate dedicate alle famiglie: domenica 27 per festeggiare Halloween è in programma l’appuntamento mensile del “Ti porto… alla Lanterna!” in un’edizione speciale!

Feste in piazza

Giovedì è in programma la festa di Halloween a Carignano. Appuntamento alle ore 17 in piazza Carignano, che si anima con l'esibizione della scuola di musica Cosmo Music e balletto a tema Halloween di Mad Scuola Musica Arte Danza. In programma la premiazione dei travestimenti più horror e distribuzione delle caramelle. Non manca il 'Dolcetto o Scherzetto' per il quartiere. Info e aggiornamenti, anche in base al meteo, sulla pagina facebook Civ di Carignano - Genova.