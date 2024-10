Corruzione, perquisite Tim e Ntt Data: due procuratori coinvolti

I finanzieri del Comando provinciale di Roma, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di "perquisizione locale, domiciliare e di contestuale sequestro nei confronti di due soggetti, rispettivamente procuratori delle società quotate Tim Spa e Ntt Data Italia Spa, per l'ipotesi di corruzione tra privati". A renderlo noto è stata la stessa Procura capitolina. "Le perquisizioni sono eseguite presso i domicili dei soggetti nonché in taluni uffici delle menzionate società", si aggiunge nella nota. ."Il provvedimento in questione è stato emesso nell'ambito della fase delle indagini preliminari allo stato delle attuali acquisizioni probatorie", si spiega ancora, "ed è doveroso sottolineare che sino a un giudizio definitivo vale la presunzione di non colpevolezzadegli indagati".