Nuove regole anche per i neopatentati. Prima di tutto, si estende da uno a 3 anni la durata del divieto di guida delle supercar per chi ha appena conseguito la patente B. Il codice della strada prevede che, per i primi 3 anni, i neopatentati non possano guidare: veicoli superiori a 75 chilowatt per tonnellata, veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 chilowatt per tonnellata