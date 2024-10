Milano, ventenne denuncia di essere stata violentata: un identificato

L'allarme è stato dato da una passante. Gli abusi sarebbero avvenuti nell'auto di un giovane originario del Mali, che avrebbe dovuto accompagnarla a casa dopo una serata in discoteca in zona corso Como. La ragazza, con traumi diffusi sul corpo, è stata portata alla clinica Mangiagalli. Il ragazzo, già identificato, non è ancora stato interrogato



È stato identificato il giovane che si sarebbe reso responsabile di una violenza sessuale ai danni di una ragazza di vent'anni dopo una serata trascorsa in una discoteca in zona corso Como a Milano. La ragazza, soccorsa in via Tocqueville all'angolo con via D'Azeglio, ha infatti riferito agli agenti della polizia di essere stata in compagnia di un amico originario del Mali. I due avrebbero concordato che lui l’avrebbe riaccompagnata a casa in auto, dove successivamente sarebbero avvenuti gli abusi. Oltre al nome, la 20enne, che vive a Milano ed è di origine colombiana, ha fornito agli investigatori anche il numero di telefono del giovane, che è stato identificato ma non ancora interrogato.