Molestie sessuali nelle scuole di giornalismo, Odg convoca i direttori

“Voi con queste gonnelline mi provocate”. “Ah, ma come non mi sente dentro?”. “Mia moglie sarà gelosa se sa che lavoro con ragazze come voi”. Poi episodi di stalking, mani sulle cosce, abbracci non richiesti. Questi sono solo alcuni dei casi emersi nell’inchiesta che ha raccolto le voci di centinaia di fonti. “Da febbraio 2024 - scrivono i giornalisti di Irpimedia nella nota metodologica dell’inchiesta - abbiamo intervistato 239 studentesse e studenti e quattro fonti interne ai dieci master di giornalismo attivi riconosciuti dall’Ordine”. Di tutte le persone sentite, aggiungono nella nota, la metà “ha riferito di aver assistito o saputo di molestie sessuali e verbali, tentate violenze sessuali, atti persecutori, stalking, ricatti e discriminazioni di genere. Un terzo delle alunne ha descritto nel dettaglio, con nomi e cognomi, gli abusi subiti. Oltre ai racconti, ci hanno fornito screenshot, e-mail, documenti e video. Nessuna delle persone che abbiamo sentito ha sporto denuncia per ciò che ha subito.

Cpo Ordine giornalisti: “Serve sportello whistleblowing molestie”

A parlare in seguito alla pubblicazione dell’inchiesta è anche il Coordinamento per le pari Opportunità dell'Ordine nazionale dei giornalisti che ha ringraziato le colleghe che hanno messo in luce, attraverso l'inchiesta pubblicata il 16 ottobre 2024 da Irpimedia, il fenomeno di abusi sessuali e di sessismo di cui numerose aspiranti giornaliste hanno riferito di essere state vittime nei master di giornalismo e durante gli stages. "Molte le testimonianze che sono state raccolte dalle tre giornaliste che hanno condotto l'inchiesta durata 8 mesi, ma nessuna denuncia è stata sporta, né mai nessuna segnalazione è arrivata seppur in forma anonima all'Ordine nazionale dei giornalisti”, hanno sottolineato dal Cpo dell’Ordine, che ha aggiunto: “Pur prendendo atto che le scuole di giornalismo sono strutture totalmente in capo alle Università che le organizzano e che all'Ordine compete solo la vigilanza sulle materie insegnate e la verifica dei requisiti dei docenti che sono scelti dalla stessa Università, il Coordinamento chiede che nel prossimo quadro di indirizzi, venga inserito il rispetto di genere, con la richiesta di un aumento della componente femminile tra i docenti selezionati dagli atenei". La Cpo, che ha ringraziato il presidente Bartoli per la riunione con i direttori delle Scuole, ha inoltre chiesto di mettere in atto contromisure a sostegno delle colleghe vittime di abusi, istituendo un proprio sportello di whistleblowing, dove si possa segnalare anche in forma anonima e che vada ad affiancarsi alle strutture che le Università mettono in campo, per il contrasto a fenomeni di violenza, molestie e comportamenti non appropriati, sostenendo le vittime in un percorso di denuncia alla magistratura dei reati commessi a loro danno. Inoltre sollecita un monitoraggio costante, non solo nei master, ma anche nelle redazioni dove vengono effettuati gli stages.