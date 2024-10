Omicidio vicino a Firenze, donna trovata morta in un negozio

È successo a Chiesanuova, sulle colline fiorentine. I militari stanno cercando di rintracciare un nipote della vittima, che si è barricato armato in un appartamento. L'area è stata isolata e i carabinieri, equipaggiati con giubbotti antiproiettile, stanno gestendo la situazione

Una donna di 59 anni è stata trovata morta, verosimilmente uccisa con un'arma da fuoco, a Chiesanuova, un paese sulle colline di Firenze. Il corpo senza vita è stato rinvenuto all'interno di un negozio, riverso a terra in una pozza di sangue. La vittima è la titolare dell'attività commerciale e sul luogo sarebbero stati esplosi colpi d'arma da fuoco. L'esercizio si trova lungo via Volterrana.

Il nipote della vittima si sarebbe barricato in casa

Una cliente, entrando nel negozio, ha fatto la scoperta del corpo. Subito ha dato l'allarme, avvisando i negozi e gli edifici circostanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri, ma purtroppo per la donna non c'era più nulla da fare. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, con il supporto del Nucleo Investigativo e della Sezione Investigazioni Scientifiche. Al momento, i militari stanno cercando di rintracciare un nipote della vittima, che si è barricato armato in un appartamento. L'area è stata isolata e i carabinieri, equipaggiati con giubbotti antiproiettile, stanno gestendo la situazione.