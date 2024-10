Uccide la moglie nell'Alessandrino, poi chiama i carabinieri

posto sono arrivati i carabinieri del comando provinciale di Alessandria, insieme all'equipe del 118 che non ha potuto che constatare il decesso della donna.

Le indagini

La vittima era una insegnante di sostegno alle scuole medie “Lucio Ferraris”. Solero è un piccolo centro di 1700 abitanti a ovest del capoluogo, lungo la statale per Asti, nella zona in cui sorgono due aree industriali. La coppia si era trasferita in paese da circa 1 anno. Le indagini sul femminicidio sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Alessandria, coordinati dal magistrato Andrea Trucano.