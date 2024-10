Processo Amato, Corte Bologna condanna medico all'ergastolo

Ergastolo con isolamento diurno per un anno e sei mesi per Giampaolo Amato, il 65enne oftalmologo, ex medico della Virtus, in carcere dall'8 aprile 2023 con l'accusa di aver ucciso, nell'ottobre del 2021, prima la suocera Giulia Tateo poi, 22 giorni dopo, la moglie Isabella Linsalata.I giudici della Corte d'Assise di Bologna, presieduta da Pier Luigi Di Bari, hanno emesso la sentenza dopo diverse ore di camera di consiglio. I delitti sono avvenuti con un mix di farmaci.