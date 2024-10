Tribunale sospende fermo Geo Barents. "Ora in mare"

“Il tribunale di Genova ha sospeso oggi il fermo amministrativo alla Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di MSF che tornerà presto in mare per salvare vite umane”. Lo rende noto Medici senza frontiere dopo la decisione del giudice

Il tribunale di Genova ha sospeso il fermo amministrativo alla Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere. Lo afferma la ong che assicura che "tornera' presto in mare per salvare vite umane". La Geo Barents aveva aveva subito un doppio fermo, uno dei quali di sessanta giorni, il 23 agosto, subito dopo la fine dello sbarco a Genova dei 206 migranti soccorsi

Geo Barents non ha contribuito a creare alcuna situazione di pericolo

Come riportato proprio da MSF "sulla base delle prove fornite il Tribunale di Salerno ha stabilito che la nave Geo Barents non ha contribuito a creare alcuna situazione di pericolo a bordo e che al contrario, le operazioni di salvataggio in cui era impegnata erano improcrastinabili. Ha inoltre riconosciuto che la Guardia Costiera Libica era stata preventivamente informata dell’attività di salvataggio".