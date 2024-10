Incidente stradale nel Frusinate, un morto e tre feriti gravi

Tragico incidente nella notte in provincia di Frosinone. Un 32enne di origine albanese residente ad Alatri è morto e tre persone sono rimaste ferite gravemente a causa di un ribaltamento di una Ford Focus intorno alle 3 di notte in via Morolense all'altezza di Supino. La vettura per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Anagni è andata fuori strada, ribaltandosi più volte prima di finire contro un muro di cinta. I tre giovani connazionali della vittima, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati d’urgenza in ospedale, a Frosinone.