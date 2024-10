Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 ottobre: la rassegna stampa

L'attacco al quartier generale Unifil da parte dell'esercito israeliano si prende quasi tutte le aperture. In evidenza le dure parole del ministro della Difesa Crosetto, che parla di "crimini di guerra" per l'azione militare che ha portato al ferimento di due caschi blu indonesiani. Spazio alla vicenda che ha visto i conti correnti bancari della premier Meloni spiati e alla visita in Italia di Zelensky. Sugli sportivi l'omaggio alla leggenda di Nadal, al passo d'addio, e la bella Italia fermata sul 2-2 dal Belgio