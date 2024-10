Meteo, ottobrata in arrivo: termometro oltre i 30 gradi. Ecco dove

Introduzione

Nonostante una nuova perturbazione stia portando una nuova pesante ondata di maltempo sulle regioni del Nord Italia, con piogge, temporali e nubifragi, l'autunno quest'anno sembra decisamente dinamico, caratterizzato da fasi alterne e temperature che variano in continuazione. Da domani ci sarà un deciso miglioramento con spazi di sereno sempre più ampi grazie a un promontorio anticiclonico in rimonta entro il secondo weekend del mese. All'inizio della prossima settimana, non si esclude una breve ottobrata per l'Italia con temperature in rialzo di diversi gradi al di sopra delle medie del periodo