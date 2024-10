Pnrr, truffa da oltre 700mila euro: arrestato un imprenditore

Economia

L'Italia, dopo via libera della Commissione europea al pagamento della quinta rata del Pnrr italiano (da 11,1 mld), avvia la richiesta per la sesta tranche. Facciamo un po' di chiarezza: a che punto siamo? E quali sono le prossime scadenze per avere i soldi legati al Pnrr? a cura di Vittorio Eboli