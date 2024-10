Ministero dell'Istruzione e Arma dei Carabinieri: rinnovato protocollo

Gli obiettivi

Obiettivo di questo protocollo è quindi quello di promuovere una serie di iniziative per avvicinare l'Arma ai giovani studenti. Arma che sostiene: "La tutela della sicurezza non prescinde dalla realizzazione di interventi educativi, finalizzati ad accrescere nelle nuove generazioni la più ampia e approfondita cultura della legalità e dei temi ambientali. In tale ottica, ci si impegna alla diffusione nel mondo scolastico delle iniziative e dei progetti educativi, mettendo a disposizione esperienze e competenze professionali dei militari della Benemerita. Tra gli obiettivi c’è la sensibilizzazione degli studenti al rispetto dei valori e dei principi della costituzione Italiana, per l’esercizio di una cittadinanza attiva a ogni livello del sistema sociale".

Continuerà, quindi, il ciclo di conferenze sulla legalità nelle scuole, ma saranno anche indetti concorsi di letteratura, arte e del e perfino di cortometraggi così da "ispirare la creatività personale e associarla al tema promosso".

Infine, gli studenti potranno far visita ai comandi territoriali e di specialità dell’Arma, partecipando anche a giornate didattico-culturali presso le riserve naturali e le aree demaniali gestite dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari, per capire cosa significa svolgere sul campo il lavoro dei carabinieri.